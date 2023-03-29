Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber!

A Milli Futbol Takımı'nda 3, diğer ülke milli takımlarına da 7 futbolcu gönderen siyah-beyazlılarda, şu ana kadar sakatlık haberinin gelmemesi teknik heyeti oldukça sevindirdi. Birkaç küçük olumsuzluk haricinde sakat futbolcunun olmaması çok kritik Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkılması anlamını taşıyor. Beşiktaş'ta sadece Tayyip Talha'nın tedavisi devam ederken; genç futbolcunun durumu gün gün yakından takip ediliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in en güvendiği futbolculardan bir olan Tayyip Talha'nın mutlaka iyileştirilmesi için sağlık heyetinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı öğrenildi. İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu yüzden A Mili Takım kadrosundan da çıkartılmak zorunda kalınan Tayyip Talha'nın, bu akşam yapılacak idmana çıkması halinde Fenerbahçe maçına yetişebileceği gelen bilgiler arasında. Aksi durumda ise teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında Tayyip'in yerine Saiss'i oynatacak ve stoper ikilisi Saiss - Omar'dan oluşacak.

MİLLİLERİN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Siyah-beyazlılarda milli oyuncuların kendi ülke takımlarında gösterdiği performanslar da genel olarak göz doldurdu. Mert Günok, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi korurken; 3 gol yemesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla tam not aldı. Topu oyuna sokma becerisini de gösteren Mert, takım arkadaşlarını gol pozisyonuna da soktu. A Milli Takım'daki diğer oyunculardan Onur Bulut, Ermenistan maçında 90 dakika oynarken; 1 asist yaptı. Cenk Tosun ise Ermenistan maçının ilk yarısında ve Hırvatistan maçının son 12 dakikasında görev aldı. Kendi ülkelerinin milli takımlarına giden futbolculardan Masuaku, Omar Colley ve Aboubakar 1'er gol atarken; Amir Hadziahmetovic de 1 asistle milli takımına katkıda bulundu.