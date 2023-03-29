BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamış durumda.
Kartal, sol bek bölgesine takviye için planlama yapıyor.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, Alman basınından derlediği habere göre; Beşiktaş, aradığı ismi Avusturya'da buldu.
Rapid Wien'de forma giyen Jonas Auer, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.
1.82'lik sol bek hızı ve skorer yönü ile ön plana çıkıyor.
Performansı ile dikkat çeken Auer, Avusturya ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 7 asist yaptı.
22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
Oyuncunun bonservis değeri ise 1.5 milyon euro olarak biliniyor.