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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta transfer için belirlenen bölgeler ve isimler için temaslar başlamış durumda. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için Alman basınında bir transfer haberi yer aldı. Habere göre Kartal, 22 yaşındaki bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 19:12
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Siyah-beyazlı ekip diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamış durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Kartal, sol bek bölgesine takviye için planlama yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Performansı ile dikkat çeken Auer, Avusturya ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 7 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal için sol bek iddiası!

Oyuncunun bonservis değeri ise 1.5 milyon euro olarak biliniyor.

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