Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip dev derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 20:14 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 20:20
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de ilk 20 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Rachid Ghezzal, antrenman öncesi saat 16.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

DİĞER
Son dakika: Ebru Şallı’nın evliliğinde büyük kriz! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı mı aldı? Açıklama gecikmedi!
Başkan Erdoğan’ın Macaristan arama kurtarma köpeğini sevdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu!
Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek!
Galatasaray'da Belotti heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal için sol bek iddiası!
Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Cezası belli oldu
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?
TOGG kapora iadesi 60 bin TL nasıl geri alınır?
Asgari ücrete Temmuzda ara zam gelecek mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli halterci Kerem Kurnaz, dünya şampiyonu oldu Milli halterci Kerem Kurnaz, dünya şampiyonu oldu 20:26
Cimbom 27. haftaya hazırlanıyor! Cimbom 27. haftaya hazırlanıyor! 20:18
Kartal'da derbi mesaisi Kartal'da derbi mesaisi 20:14
Kartal için sol bek iddiası! Kartal için sol bek iddiası! 19:11
Inter'in hedefi Merih Demiral! Inter'in hedefi Merih Demiral! 19:03
F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... 18:53
Daha Eski
İtalyan devinden Sacha Boey bombası! İtalyan devinden Sacha Boey bombası! 18:47
Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri! Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri! 18:24
Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Cezası belli oldu Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Cezası belli oldu 18:20
Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! 18:15
Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı! Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı! 18:14
"Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var" "Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var" 17:54