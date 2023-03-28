Üçü bir yerde!

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Şenol Güneş'in zorlu maçtaki en önemli kozları Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun. Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Aboubakar, son haftalardaki çıkışını Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyor. Kamerunlu yıldız, Kadıköy'de çıktığı son F.Bahçe derbisinde 2 golle yıldızlaşırken, Beşiktaş 4-3 kazanan taraf olmuştu. Aboubakar, bu sezon oynadığı son 3 maçı da boş geçmezken 3 gol ve 1 asist üretti.

TOSUN PAŞA SİFTAH PEŞİNDE

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden doğan Cenk Tosun, İstanbulspor karşısında 4 maçlık suskunluğuna 1 gol ve 1 asistle son vermişti. Cenk Tosun, kariyerinde 11 karşılaşmada hiç gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı da siftah yapmak istiyor. Tosun Paşa, bu sezon resmi maçlarda toplamda 13 gol ve 3 asiste ulaştı. 2 golü penaltıdan kaydeden Tosun Paşa, 1 gol ya da asist katkısı vermesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Beşiktaş'ın buna bağlı kalmadan Cenk Tosun'a yeni bir kontrat önereceği öğrenildi.

GECE GÜNDÜZ İZLİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pazar akşamı oynanacak F.Bahçe derbisine konsantre olmuş durumda. Analiz ekibinden ezeli rakibi ile ilgili geniş bir rapor alan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarının tamamına yakınını izledi. Yarıdan itibaren taktik antrenmanlara başlayacak Güneş, oyuncularına rakibi ezberletmeye çalışacak.