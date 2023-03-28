Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli için birbirinden ilginç yorumlar gelmeye devam ediyor. Son olarak MK Dons'un eski menajeri Karl Robinson, daha önce beraber çalıştığı Dele Alli için talkSPORT'a şu açıklamalarda bulundu: Kariyerinin başında muhtemelen sahada ve saha dışında pek çok hata yaptı. Ancak sahada manşetlere konu olan o bir anlık sihirdi. Olumsuzluk sarmalı üstüne çıkarken, saha dışında onu destekleyen şeyler yaptı mı? Şu aşamalarda 'hayır' demek zorunda kalırım. Onunla ne kadar çok birlikte olursanız ve onunla ne kadar çok zaman geçirirseniz, onu o kadar çok anlarsınız. O kadar nazik ve şefkatli bir insandır. Hatalar yaptı. Hayatımızda hata yapmayan ve pişman olacağımız şeyler yapmayan yoktur ama yine de futbolu çok seven bir insandır.