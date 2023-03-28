TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mert Günok hakkında kritik karar!

Başarılı performansıyla A Milli Takım'daki formasını da kapan Mert, Beşiktaş yönetiminin de radarına girdi.
Başarılı performansıyla A Milli Takım'daki formasını da kapan Mert, Beşiktaş yönetiminin de radarına girdi.
Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelere kısa süre içerisinde başlamak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 2026 yılına kadar anlaşmak istiyor.
MİLLİ MAÇTA BEĞENİLDİ
Beşiktaş'taki performansıyla A Milli Takım'a çağırılan ve Ermenistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert, Şenol Güneş'ten tam not aldı.
Güneş'in Mert ile birlikte 90 dakika sahada kalan Onur Bulut'u da beğendiği ifade edildi.
Siyah-beyazlı teknik heyetin, milli maç sonrası iki oyuncuyu da arayarak kutladığı öğrenildi.