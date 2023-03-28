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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mert Günok hakkında kritik karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamarı adına çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılarda bu anlamda iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımda son olarak kaleci Mert Günok hakkında kritik karara varıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mert Günok hakkında kritik karar!

Başarılı performansıyla A Milli Takım'daki formasını da kapan Mert, Beşiktaş yönetiminin de radarına girdi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mert Günok hakkında kritik karar!

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelere kısa süre içerisinde başlamak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 2026 yılına kadar anlaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Mert Günok hakkında kritik karar!

MİLLİ MAÇTA BEĞENİLDİ

Beşiktaş'taki performansıyla A Milli Takım'a çağırılan ve Ermenistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert, Şenol Güneş'ten tam not aldı.

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