Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 20:44
Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve duran top çalışmasıyla başladı. Dört takım halinde dar alanda minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


DİĞER
Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden yeni haber var! Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu!
Erden Timur'dan şok sözler! Zaniolo, Icardi ve F.Bahçe...
Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması!
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pirlo için flaş Beşiktaş itirafı!
Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"
2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Nisan ara tatil ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 21:22
Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması! Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması! 21:07
G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! 20:52
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti 20:44
Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! 20:18
"Kapasite artırımı için UEFA izin verdi" "Kapasite artırımı için UEFA izin verdi" 20:02
Daha Eski
Altınordu evinde galip geldi! Altınordu evinde galip geldi! 19:03
Pendikspor evinde hata yapmadı! Pendikspor evinde hata yapmadı! 19:03
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam etti Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam etti 18:56
"Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum” "Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum” 18:34
A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu! 18:05
Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI 17:43