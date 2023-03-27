BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ederken bir yandan da gidecek ve gelmesi muhtemel oyuncular için haberler hem iç hem dış basında yer almaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ederken bir yandan da gidecek ve gelmesi muhtemel oyuncular için haberler hem iç hem dış basında yer almaya devam ediyor.
Gitmesi muhtemel isimlerden biri de Faslı yıldız Romain Saiss. Devre arası da ayrılması gündeme gelen oyuncu için sezon sonunda veda gerçekleşebilir.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Nottingham Forest'in Romain Saiss ile sözleşme imzalayabileceği yazıldı. Haberde "Beşiktaş, sezonun orta noktasında yıldız defans oyuncusunu satmak istemedi, ancak şimdi, onu satabilecekleri zamanın yazın olacağına karar verdiler" ifadelerine yer verildi.
Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Forest, yaz transfer penceresi açıldığında oyuncunun kendilerine sadece 4,4 milyon sterline mal olacağını keşfetti. Molineux'ta kaldığı 6 yıl boyunca 206 maça çıktığı Wolves'tan Türk takımına imza attı" denildi.
SAMBACILARI DEVİRDİLER
Katar'daki Dünya Kupası'nda dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atan Fas, Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığında karşı karşıya geldiği hazırlık maçında güçlü Brezilya'yı 2-1 yenmeyi başardı. Fas'ın gollerini 29. dakikada Boufal, 79. dakikada da Sabiri attı. Brezilya'nın golü ise 67. dakikada Casemiro'dan geldi. Beşiktaşlı Saiss ise kaptanlık pazubandını taktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.