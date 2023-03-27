Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

Beşiktaş'ta sezon devam ederken hedeften uzak kalınması yönetimi yeni sezon için daha erken plan yapmaya itti. Önümüzdeki sezonun kadro planlama süreci devam ederken gelecek ve gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Takımdan ayrılması muhtemel isimlere de teklifler gelmeye başladı. Bunlardan biri de Faslı yıldız Romain Saiss. İşte haberin detayları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ederken bir yandan da gidecek ve gelmesi muhtemel oyuncular için haberler hem iç hem dış basında yer almaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

Gitmesi muhtemel isimlerden biri de Faslı yıldız Romain Saiss. Devre arası da ayrılması gündeme gelen oyuncu için sezon sonunda veda gerçekleşebilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Nottingham Forest'in Romain Saiss ile sözleşme imzalayabileceği yazıldı. Haberde "Beşiktaş, sezonun orta noktasında yıldız defans oyuncusunu satmak istemedi, ancak şimdi, onu satabilecekleri zamanın yazın olacağına karar verdiler" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Forest, yaz transfer penceresi açıldığında oyuncunun kendilerine sadece 4,4 milyon sterline mal olacağını keşfetti. Molineux'ta kaldığı 6 yıl boyunca 206 maça çıktığı Wolves'tan Türk takımına imza attı" denildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Nottingham Forest Romain Saiss'i istiyor!

SAMBACILARI DEVİRDİLER

Katar'daki Dünya Kupası'nda dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atan Fas, Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığında karşı karşıya geldiği hazırlık maçında güçlü Brezilya'yı 2-1 yenmeyi başardı. Fas'ın gollerini 29. dakikada Boufal, 79. dakikada da Sabiri attı. Brezilya'nın golü ise 67. dakikada Casemiro'dan geldi. Beşiktaşlı Saiss ise kaptanlık pazubandını taktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

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