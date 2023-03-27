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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Şenol Güneş'in derbi kozu o olacak!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, o ismi bu maça özel hazırlıyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Şenol Güneş'in derbi kozu o olacak!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin tamamında sahada olabilmek için büyük gayret gösteriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Şenol Güneş'in derbi kozu o olacak!

Bazı günler idman öncesinde salonda güçlendirme çalışması yapan Cezayirli futbolcunun sonrasında frikik, duran top ve şut antrenmanları gerçekleştirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Şenol Güneş'in derbi kozu o olacak!

Sabah'ta yer alan habere göre özellikle Güneş'in, takımı eksik gördüğü yönde çalışan Ghezzal'ın bir anlamda joker görevi üstleneceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Şenol Güneş'in derbi kozu o olacak!

Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi noktaya gelen tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgili derbiye yönelik beklentiler de artmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Şenol Güneş'in derbi kozu o olacak!

İstanbulspor maçında 63 dakika oynayan Ghezzal'ın, Kadıköy'deki zorlu derbide 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye gelmesine çok az kaldığı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun fiziksel verileri uzun bir aranın ardından iyi noktaya geldi.

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