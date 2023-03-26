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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Siyah-beyazlılarda devre arası da gündeme gelen ve hatta transfer için telefon açtığı bile iddia edilen Ozan Tufan için yeni sezonda tekrar harekete geçme kararı aldındı. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan gidecek oyuncular belirlenirken bir yandan da transferi düşünülen oyuncular üzerinde çalışmalar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Güneş'in ısrarla Ozan Tufan'ı istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Başarılı çalıştırıcının, Hull City'de forma giyen eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. F.Bahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan'ın da, yeni sezon için hedefini Türkiye olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Daha önce de Şenol Güneş yönetiminde çok başarılı performanslar sergileyen Ozan, Beşiktaş yönetiminin kararına göre yeni sezonda Kartal'ın formasını giyebilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Orta sahada Ozan Tufan'a şans vermek isteyen Şenol Güneş, ciddi bir planlamada Ozan'ı başrolde görmek istiyor. İlk olarak oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, opsiyonlu satın alma maddesini de sözleşmeye eklettirecek.

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