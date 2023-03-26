BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Ozan Tufan harekatı!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan gidecek oyuncular belirlenirken bir yandan da transferi düşünülen oyuncular üzerinde çalışmalar devam ediyor.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Güneş'in ısrarla Ozan Tufan'ı istediği ifade edildi.
Başarılı çalıştırıcının, Hull City'de forma giyen eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. F.Bahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan'ın da, yeni sezon için hedefini Türkiye olarak belirledi.