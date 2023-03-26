Kokuşmuş düzen!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yapılan kulübünün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Hakemlerle ilgili inanın ben Beşiktaş başkanı ve yönetim olarak her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Bunun için camianın arkamda olması gerekiyor. Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu, ne dersek arkasında dururuz. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Bugün tartışılan o gün hakemler ilgili konuşmayıp, bugün konuşanlardır" diye konuştu.



HİÇBİR ZAMAN 5 PUAN İSTEMEDİK

Başkan Çebi, son dönemde ortaya atılan ligden çekilen takımlarla oynanan ve oynanacak maçlarla ilgili kararlar için de şu ifadeleri kullandı; "Depremden 3 gün sonra TFF Başkanı, Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak bir puan sistemi üzerinde çalıştıklarını söyleyip iki farklı öneride bulundu. Birine daha yakın olduğunu ve bunun Beşiktaş'ın aleyhine olduğunu hissettim. Bana yapılanları hak etmedim ben. Depremzedelere ailemle beraber en çok yardım eden insanlardan biriyim. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedim. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı?"



Bence iyi idare ediyoruz

Mali anlamda kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. Geçmişi konuşmayalım tamam ama unutmayalım da. Beşiktaş'ın bugün yönetilemeyen bir borcu yoktur. Mayıs ve haziran ayından sonra birçok problemi çözülmüş, enflasyona rağmen borcunun çok fazla arttırmamış bir kulüp göreceksiniz.



30 milyon euro boşa gitti

Beşiktaş için sezon başında 'Premier Lig takımı' deniliyordu ama bugün eleştiriliyoruz. Transfer böyle bir şey. Geldiğimizden bu yana 30 milyon euro gibi bir parayı hiçbir şey yapmayan oyunculara ödedik. Bizim dönemimizde alınan oyuncular ile 5 yıllık kontrat yapmıyoruz. Bir oyuncu kötüyse, sezon sonunda onu gönderebiliriz.



4 kupa getirdik

Ben burada 11. yılımı tamamlayacağım. Her şeyin üst üste olduğu dönemde pandemi yaşadık, üzerine deprem. Biz bu sürede müzemize 4 kupa getirdik. Pandemi var, mücadele ediyorsunuz, borç harç var, bu sürede müzeye 4 kupa getiriyorsunuz. Bunların takdir edilmemesi bizi üzer.