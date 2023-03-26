BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sol bek mevkisine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, alternatiflerini belirledi. Kartal'ın gündemine gelen son isim Amadou Dante oldu.
Avusturya Ligi takımlarından Sturm Graz forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 23 karşılaşmada görev alırken 3 de asiste imzasını attı.
Malili futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...