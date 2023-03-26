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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, takviye yapacağı bölgeler için alternatiflerini belirledi. Siyah-beyazlı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 16:41
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Sol bek mevkisine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, alternatiflerini belirledi. Kartal'ın gündemine gelen son isim Amadou Dante oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Avusturya Ligi takımlarından Sturm Graz forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 23 karşılaşmada görev alırken 3 de asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın gündeminde Amadou Dante var!

Malili futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

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