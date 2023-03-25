Derbi için sabırsızım

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Ümraniye'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Tecrübeli oyuncu, "İlk F.Bahçe maçında 11 başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak asıl önemli olan katkı vermek. Genel atmosferimiz şu anda çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.



TARAFTAR MUHTEŞEM

Redmond şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca farklı mevkilerde oynadım. Bu biraz hoca kararına göre değişen bir şey. 10 numara da, forvet de oynadım. Sol kanat doğal mevkim, fakat farklı mevkilerde oynamak çok önemli. Önemli olan bunun sonucunda katkı sağlamak. Her takımda birden fazla oyuncunun rekabette olması normal bir durum. Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak, asla şahsi bir durum söz konusu değil. Taraftarlarımızın şimdiye kadar olduğu gibi desteklerini sürdürmelerini istiyoruz. Bize bu muhteşem atmosferi hazırladıkları için onlara teşekkür ediyoruz."

Çabuk toparlandım

Eskiye göre daha iyi ya da daha farklı olduğunu söylemem ama Valerien Ismael döneminde buraya geldim. Southampton'da tek başıma idman yaptığım dönemler oldu gelmeden önce. Buraya geldiğimde yüzde yüz hazır değildim. Ama bunun üzerine koyarak devam ettim. Şu an 4-5 ayın sonunda daha iyi duruma geldim. Bu da benim öz güvenime ve formuma yansıdı.

SENEYE SONRA BAKACAĞIZ

Beşiktaş'taki geleceğimle ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar alarak maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var.

DAHA KATKI YAPABİLİR

Redmond, Dele Alli'nin durumuyla ilgili, "Onu uzun süredir tanıyorum, yapabileceklerini biliyorum. Ancak günün sonunda benim ne düşündüğüm değil, hocamızın tercihleri belirleyici oluyor" dedi.