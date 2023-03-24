Haberler Beşiktaş Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılardaki 3. dönemine çok iyi bir giriş yaptı. Takımın önemli hücum kozlarından olan Kamerunlu yıldız, eski takımı Al Nassr'ı da gösterdiği performansla pişman etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 09:36
Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

Vincent Aboubakar ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

Deneyimli forvet, siyah-beyazlılardaki formuyla Al-Nassr'ı pişman etti. Vincent Aboubakar sonrası liderliği kaptıran Suudi Arabistan ekibi, gol yollarında büyük bir kozunu yitirmiş oldu.

Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

VINCENT ABOUBAKAR PİŞMAN ETTİ
Akşam'ın derlediği habere göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar form tutmaya başladı. Son 3 haftayı da boş geçmeyen Kamerunlu golcü, takımının en önemli hücum silahı konumunda. Vincent Aboubakar'ın bu performansı, Al-Nassr'ı da pişman etti.

Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI
Beşiktaş'a gelmeden önce Suudi Arabistan ekibiyle 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a veda etmişti. Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle ayrılık kararı alan Aboubakar, Beşiktaş'a 2,5 yıllık imza atmıştı.

Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

SON HAFTALARDA AÇILDI!
Siyah-beyazlılardaki yeni macerasına tutuk başlayan Vincent Aboubakar son haftalarda ise açıldı. Ligde Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'a karşı oynanan son 3 maçı boş geçmeyen Vincent Aboubakar, Başakşehir'e karşı 1 de asist yaptı.

Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

AL-NASSR LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Vincent Aboubakar böylece Beşiktaş'ta bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalamış oldu. Öte yandan Kamerunlu yıldızın ayrılığı sonrası Al-Nassr da tepetaklak oldu. Liderliği Al-Ittihad'e kaptıran Suudi ekibi, Vincent Aboubakar'ı gönderdiği için büyük bir pişmanlık yaşıyor.

DİĞER
Faruk Bilen’den Çiğdem Sabancı’ya karşı dava! Düğün hediyesi 250 bin doların yarısını…
Mauro Icardi hakkında şoke eden taciz suçlaması! Savcılık harekete geçti! Fenomen Candela Lecce ve Wanda Nara...
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı
Beşiktaş'tan Rosier kararı! Kapıyı o rakamdan açacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Rosier kararı! Kapıyı o rakamdan açacak
Beşiktaş'ta transfer pişmanlığı! Yönetim 'Keşke' diyor
Ramazan'a özel cuma mesajları 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 24 Mart 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'da 18 milyon euro'luk pişmanlık! Değerini katladı Aslan'da 18 milyon euro'luk pişmanlık! Değerini katladı 09:18
Denizlispor - Boluspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Boluspor maçı saat kaçta? 09:18
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:58
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:55
İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! 00:51
İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! 00:50
Daha Eski
A. Efes deplasmanda kaybetti! A. Efes deplasmanda kaybetti! 00:37
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı 00:19
Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Jorge Jesus'un cezası belli oldu! 00:12
F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! 00:12
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." 00:12
Devler Ligi sıralaması belli oldu! Devler Ligi sıralaması belli oldu! 00:12