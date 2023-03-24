Vincent Aboubakar pişman etti! Her şey tepetaklak

Vincent Aboubakar ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a geri dönmüştü.
Vincent Aboubakar ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a geri dönmüştü.
Deneyimli forvet, siyah-beyazlılardaki formuyla Al-Nassr'ı pişman etti. Vincent Aboubakar sonrası liderliği kaptıran Suudi Arabistan ekibi, gol yollarında büyük bir kozunu yitirmiş oldu.
VINCENT ABOUBAKAR PİŞMAN ETTİ
Akşam'ın derlediği habere göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar form tutmaya başladı. Son 3 haftayı da boş geçmeyen Kamerunlu golcü, takımının en önemli hücum silahı konumunda. Vincent Aboubakar'ın bu performansı, Al-Nassr'ı da pişman etti.
1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI
Beşiktaş'a gelmeden önce Suudi Arabistan ekibiyle 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a veda etmişti. Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle ayrılık kararı alan Aboubakar, Beşiktaş'a 2,5 yıllık imza atmıştı.
SON HAFTALARDA AÇILDI!
Siyah-beyazlılardaki yeni macerasına tutuk başlayan Vincent Aboubakar son haftalarda ise açıldı. Ligde Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'a karşı oynanan son 3 maçı boş geçmeyen Vincent Aboubakar, Başakşehir'e karşı 1 de asist yaptı.
AL-NASSR LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Vincent Aboubakar böylece Beşiktaş'ta bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik istatistik yakalamış oldu. Öte yandan Kamerunlu yıldızın ayrılığı sonrası Al-Nassr da tepetaklak oldu. Liderliği Al-Ittihad'e kaptıran Suudi ekibi, Vincent Aboubakar'ı gönderdiği için büyük bir pişmanlık yaşıyor.