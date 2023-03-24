Haberler Beşiktaş "Taraftar için kazanacağız"

"Taraftar için kazanacağız"

Maxim, Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. "Derbi elbette farklı bir atmosfer olacak. Taraftarımız bizi her maçta çılgınca destekliyor, onlar için galip gelmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
"Taraftar için kazanacağız"
Beşiktaş'ın devre arasında Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim" diyen tecrübeli oyuncu, transferiyle ilgili de "Ben her zaman işime odaklandım. Transfer konuları menajerimin işiydi. Bu söylentiler benim işim değildi. Bu ilgi ve alaka tabii ki güzel. Depremden sonra kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkanım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu" ifadelerini kullandı.

RAKAMI BEN BELiRLEYEMEM

Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Alexandru Maxim, "Burada devam etmeyi tabii ki isterim ama bu benim elimde olan bir şey değil. Beşiktaş büyük bir kulüp burada her zaman oynamak isterim. Ama rakamlar dediğim gibi benim belirleyebileceğim bir şey değil. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Beşiktaş beni almak isterse eğer sezon sonunda Gaziantep ile görüşecektir. Ben şu anda sahaya odaklandım. Sezonu iyi bitirmeyi hedefliyorum. Derbide fırsat bulursam neler yapabilirim diye düşünüyorum. Gerisini sezon sonunda göreceğiz. Beşiktaş benim kalmamı isterse gelecek sezon da seve seve burada kalmak isterim" şeklinde konuştu.

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