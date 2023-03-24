"Taraftar için kazanacağız"

RAKAMI BEN BELiRLEYEMEM
Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Alexandru Maxim, "Burada devam etmeyi tabii ki isterim ama bu benim elimde olan bir şey değil. Beşiktaş büyük bir kulüp burada her zaman oynamak isterim. Ama rakamlar dediğim gibi benim belirleyebileceğim bir şey değil. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Beşiktaş beni almak isterse eğer sezon sonunda Gaziantep ile görüşecektir. Ben şu anda sahaya odaklandım. Sezonu iyi bitirmeyi hedefliyorum. Derbide fırsat bulursam neler yapabilirim diye düşünüyorum. Gerisini sezon sonunda göreceğiz. Beşiktaş benim kalmamı isterse gelecek sezon da seve seve burada kalmak isterim" şeklinde konuştu.