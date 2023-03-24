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Beşiktaş'ta Nathan Redmond'dan Fenerbahçe derbisi ve ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'ta Nathan Redmond, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Redmond, derbiye hazırlanmaya devam ettiklerini söyledi. Öte yandan ayrılıkla ilgili henüz bir şey düşünmediğini belirten yıldız oyuncu, sezon sonunu işaret etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:00
Beşiktaş'ta Nathan Redmond'dan Fenerbahçe derbisi ve ayrılık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

İşte o sözler...

Nathan Redmond: Genel atmosferimiz şu anda çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına hazırlanıyoruz.

"DERBİYE HAZIRLANIYORUZ"
Takımdaki atmosferimiz çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımlarda ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derbiye de bu şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz.

AYRILIK AÇIKLAMASI!
Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar alarak, maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var.

"DELE ALLI'NİN YAPABİLECEKLERİNİ BİLİYORUM"
Dele'yi uzun süredir tanıyorum. Oynasa da oynamasa da çok iyi bir futbolcu. Takımımıza katkı verebileceğine inanıyorum. Yapabileceklerini biliyorum. Hocamızın takım konusundaki tercihleri önemli.

Valerien Ismael döneminde Beşiktaş'a geldim. Buraya ilk geldiğimde yüzde 100 değildim. Üzerine koyarak devam ettim. Üst üste maçlar oynadıkça daha iyi duruma geldim. Bu da takıma katkı vermem de olumlu yansıdı.

"F.BAHÇE DERBİSİNİ BEKLİYORUM"
İlk Fenerbahçe maçında 11 başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı vermek.

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