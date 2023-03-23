Dele Alli’ye izin verdik gelmedi

Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle çalışmalarını eksik sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Milli ara olduğu için sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın (bugün) gelecek. Dele Alli'ye izin verdik ama izinden gelemedi. Yağmur yağıyor herhalde ondan! Telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Haber almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç için F.Bahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği hakkında net cevap veremezken; Rosier'in boğazından, Gedson'un da dişinden ameliyat olduğunu açıkladı.

N'Koudou gitmedi, neden bilmiyorum?

Teknik direktör Güneş, ara transfer öneminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan N'Koudou için, "Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Derbi pazar olur

Tecrübeli teknik adam, F.Bahçe derbisine iyi hazırlandıklarını belirterek, "F.Bahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. İlk maçımız onlarda. Bu maçın önemini oyuncularımızın önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. F.Bahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi" diye konuştu.

Dedikodu olmamalı

Teknik direktör Şenol Güneş, depremin hemen ardından kavgaya tutuşulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli."

Ghezzal yeni transfer

Şenol Güneş, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden yeşil sahalara dönen Rached Ghezzal için, "Ghezzal'ı son maçta beğendim. Fizik için biraz zaman lazım. Yavaş yavaş tam oynamaya başlayacak. Bu sene ve gelecek sene için yeni transfer sayılabilir. Pazar günü Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacağız, sonra takıma pazartesi günü izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.