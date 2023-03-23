Bombardıman!

TFF, G.SARAY&F.BAHÇE'YE YARANMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMELİ

Beşiktaş kulübü, son günlerde birbirlerini suçlayan ifadeler kullanan Galatasaray ve Fenerbahçe için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp; Futbol Federasyonu'nu da hedef aldığı ve 'Adalet, Vicdan, Kayıkçı Kavgası' başlığı altında yaptığı duyuruda TFF'nin Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmesi gerektiğini de ifade etti. "Türk futbolunda son günlerde yaşananlar, yine bilindik senaryolarla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir" diyerek başlayan açıklama şöyle:



ADALETTEN UZAKLAR

"Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir. Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Ne yazıktır ki bu tavırlarını sezon başından bu yana sürdürmektedirler. İki kulübün izledikleri bu yol, Türk futboluna zarar vermektedir. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF'yi ve MHK'yı etki altına almaktır."

EYYAM YAPMASINLAR

"Federasyon ve kurulları, ne şiş yansın ne kebap misali G.Saray'a ve F.Bahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdırlar. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etmek eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar. Futbolumuzda hüküm süren kayıkçı kavgası da ne şiş yansın ne kebap siyaseti de son bulmalı, sahada galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir. Şu anda tartışılması gereken durum, depremden kaynaklı ortaya çıkan Süper Lig'in puan sisteminin nasıl olması gerektiğidir. Ne yazık ki gündem, planlı ve kasıtlı olarak değiştirilmektedir."



LİG ŞAİBELİ BİTER

"Biz Beşiktaş olarak tüm kulüplerimizi haksız kazanımların peşinde koşmamaya davet ediyoruz. TFF'yi yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir. Taraflı yönetim anlayışınızı terk etmediğiniz, sadece iki kulübe şirin gözükmek adına yürüttüğünüz siyasetten vazgeçmediğiniz taktirde de Türkiye'nin değil belli kulüplerin federasyonu olduğu anlaşılacak olan bu yapıyla her zamanki gibi mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz."

HAKEMLER ZARAR VERİYOR

"Verdikleri veya vermedikleri kararlarla neredeyse her maçın önüne geçmeyi başaran hakemler futbolumuzun kanayan yarası durumundadırlar. Hakem camiasına neşter vurmadan geçen her gün futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir. Ancak bu sezon da kaybedilmiştir. Başkanımızın geçen sezon dile getirdiği Türk hakemliğinde devrim niteliğindeki görüşlerine o gün sessiz kalan kulüplerin bugün aynı hakem camiası ve hakemlerden şikayetçi olmaları abesle iştigaldir. Senaryolarınızın tutmadığını düşündüğünüz için bugün çaresizlik içinde bağırıp çağırıyorsunuz."



VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN

"Galatasaray'ın 'ofsaytımsı' pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Muslera'nın ve Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan'ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz."

TFF'nin adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir

Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin kalan maçları için TFF'nin aldığı karar eleştirilirken, şu görüşlere yer verildi: "G.Antep FK ile Atakaş Hatayspor'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından TFF tarafından 3 gün içinde yangından mal kaçırır gibi alınan karar, vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. Bugün haksız puan peşinde koşanlar, o günlerde kulübümüzün puan peşinde koştuğu algısını yaratanların ta kendisidir. Aslında onlar, o gün sessiz kalarak bugün bahsi geçen puanların peşinde koşmaktadırlar."

KARARLAR ADALETSİZ

"TFF'nin eşi benzeri olmayan, vicdana sığmayan, mantığa uymayan adaletsiz kararından bir an evvel dönmesi; futbolun tüm paydaşlarının görüşlerine kulak vererek futbolun marka değerini yükseltmeyi amaçlayan, milyonlarca futbolseverin içine sindirebileceği ve en nihayetinde adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir. Alınan karar; olabilecek en kötü, adaletten en uzak karardır. Muhakkak ki ortak akılla alınabilecek çok daha iyi kararlar vardır. Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 16 deplasman maçına çıkmış olması alınan adaletsiz kararın en basit göstergelerinden sadece bir tanesidir."