BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte yanıtı

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen Tayyip Talha Sanuç'un Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.
Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen Tayyip Talha Sanuç'un Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.
Ancak sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulunan Tayyip'in iyileşmesi için milli aradan sonra bir haftaya daha ihtiyacı bulunuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Sanuç'un derbiye yetişmesi çok zor. İdmana dönüş günü genç stoperin durumunu netleştirecek.
23 yaşındaki genç defans oyuncusu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 21 karşılaşmada görev aldı.
Tayyip Talha Sanuç, bu müsabakalarda 2 gole imzasını attı.