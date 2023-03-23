Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte yanıtı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte yanıtı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan genç stoper Tayyip Talha Sanuç'un Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı büyük oranda netleşti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 09:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte yanıtı

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen Tayyip Talha Sanuç'un Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte yanıtı

Ancak sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulunan Tayyip'in iyileşmesi için milli aradan sonra bir haftaya daha ihtiyacı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte yanıtı

Sabah'ta yer alan habere göre Sanuç'un derbiye yetişmesi çok zor. İdmana dönüş günü genç stoperin durumunu netleştirecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rosier'e Fransız kancası!
Roma'nın kapısından dönmüş!
İstanbul barajları doluluk oranı (23 Mart 2023)
Gaz çıkarmak, geğirmek orucu bozar mı?
23 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar G.Saray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar 10:20
Kerem ve Oliveira'dan kavga iddialarına yanıt! Kerem ve Oliveira'dan kavga iddialarına yanıt! 10:07
Derbiye yetişecek mi? İşte yanıtı Derbiye yetişecek mi? İşte yanıtı 09:47
Aday kadrodan çıkarılmıştı! Gerçek ortaya çıktı Aday kadrodan çıkarılmıştı! Gerçek ortaya çıktı 09:33
Sözleşmede flaş madde! Meğer Altay... Sözleşmede flaş madde! Meğer Altay... 09:32
Jesus oyuncularını bu sözlerle uyardı! Jesus oyuncularını bu sözlerle uyardı! 09:14
Daha Eski
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:51
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 00:39
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 00:39
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 00:39
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 00:39