Haberler Beşiktaş 1 numara Mert

1 numara Mert

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 15 resmi maçta 12 gol yiyen tecrübeli file bekçisi Mert Günok 0,80’lik ortalama yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
1 numara Mert

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı da kazanarak şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıyan Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok, ortaya koyduğu performansla bu sezon siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan üç kaleci içinde en az gol yeme ortalamasına sahip oldu. Siyah-beyazlı takımın kalesinde görev aldığı 14 lig maçında 11 gol yiyen 34 yaşındaki Mert Günok, MKE Ankaragücü ile oynanan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 beraberlikle sona eren Türkiye Kupası karşılaşmasında da görev aldı. 15 resmi müsabakada kalede olan Mert maç başına ortalama 0,80 gol yiyerek bu sezon gol yeme ortalaması en düşük Beşiktaşlı kaleci olarak kayıtlara geçti. Genç kalecilerden Ersin Destanoğlu 11 karşılaşmada 14 gole engel olamayarak 1,27 ortalama tuttururken, Emre Bilgin ise 2 maçta 3 golle 1,5 ortalama yakaladı

14 MAÇTA 30 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlı takımın bu sezon gol yemeden tamamladığı 8 maçın 5'inde Mert Günok görev aldı. Tecrübeli kaleci; Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un görev yaptığı 14 lig maçında 30 puan topladı.

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