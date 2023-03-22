Paşa kalıyor

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, yeni sezonla ilgili kararını dün resmen açıkladı. Milli Takım'ın sponsorluk anlaşması töreninde konuşan golcü futbolcu kariyerine siyah-beyazlı takımda devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecekti. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız. Beşiktaş'ta yola devam edeceğim. Buradan ayrılmayı zaten hiç düşünmemiştim. Kısa bir süre içinde yeni anlaşmaya imzalayacağım."

SENELİK 18 MİLYON TL ALACAK

Tecrübeli forvet, kendisine ABD'den gelen teklifle ilgili olarak da, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş sezon başında Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan opsiyonun aktif olması için bu sezon penaltısız 15 gol katkısı yapması gerekiyordu. 31 yaşındaki golcü penaltısız skor katkısında 11 gol, 4 asiste ulaştı. Cenk, senelik 18 milyon TL kazanacak.

KONTRAT 2 YILLIK OLABiLiR

Beşiktaş yönetiminin tecrübeli forveti Cenk Tosun ile yapacağı anlaşmanın 1 senelik olması bekleniyor. Ancak, milli oyuncunun da onaylaması durumunda 31 yaşındaki forvete opsiyondan da bağımsız olarak 2 yıllık kontrat önerileceği belirtildi.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Yıldız oyuncu siyah-beyazlı'larda 172 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 80 gol atıp 17 de asist yaparak toplamda 97 gole direkt olarak etki etmiş oldu.