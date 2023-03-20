Haksızlık yapmayın

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sert açıklamalar yaptı. Konyaspor-G.Saray maçındaki pozisyonla ilgili açıklama beklediklerini söyledi. Kocadağ "NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera-Sehiç pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ne yapmış bilmek hakkımız" dedi. "Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir" ifadelerini kullanan Kocadağ, TFF'ye de çağrıda bulundu: TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17... Bu ciddi haksızlık!