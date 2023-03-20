Cenk Tosun bildiğiniz gibi

Aboubakar'ınyükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı yadsınamaz derecede çok büyük. Teknik direktör Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı. Son maçta attığı ilk golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkartan Cenk'in 2 de asisti bulunuyor. Milli golcü ayrıca Beşiktaş ile toplamda 172 maça çıkarken toplamda 80. golünü attı ve Beşiktaş tarihinin en golcü 10 futbolcusu arasında yer aldı.