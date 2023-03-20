'Asist'an geri döndü!

Beşiktaş hücumlarında son iki sezondur çok önemli bir konuma sahip olan Ghezzal'ın da uzun bir aradan sonra sorunsuz bir şekilde maçı tamamlaması, hem taraftarları, hem Güneş'i ve takım arkadaşlarını çok mutlu etti. Ayağında yaşadığı sakatlığın çok uzaması ve tam iyileşti denilen anda adale sakatlığı yaşaması, Ghezzal'ın 5 ay takımdan uzak kalmasına sebep olmuştu. 5 aydan sonra İstanbulspor karşısında onbirde sahaya çıkan Cezayirli yıldız oyuncu sahalara asistle döndü ve 'ben buradayım' mesajı verdi.