Haberler Beşiktaş 'Asist'an geri döndü!

'Asist'an geri döndü!

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Ghezzal, asistle döndü. Kara Kartal’ın hücumuna büyük güç kattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
'Asist'an geri döndü!
Beşiktaş hücumlarında son iki sezondur çok önemli bir konuma sahip olan Ghezzal'ın da uzun bir aradan sonra sorunsuz bir şekilde maçı tamamlaması, hem taraftarları, hem Güneş'i ve takım arkadaşlarını çok mutlu etti. Ayağında yaşadığı sakatlığın çok uzaması ve tam iyileşti denilen anda adale sakatlığı yaşaması, Ghezzal'ın 5 ay takımdan uzak kalmasına sebep olmuştu. 5 aydan sonra İstanbulspor karşısında onbirde sahaya çıkan Cezayirli yıldız oyuncu sahalara asistle döndü ve 'ben buradayım' mesajı verdi.
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