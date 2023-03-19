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Yüksek uçuyor

Kartal, İstanbulspor engelini de kayıpsız döndü. Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar Cenk Tosun, Aboubakar ve Redmond’un golleriyle kazandı, puanını da 49’a yükseltti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Yüksek uçuyor

Süper Lig'de oynadığı son iki maçında 6 puan alarak yükselişe geçen Kara Kartal, İstanbulspor'u da 3-1 mağlup ederek uçuşunu sürdürdü. 3 maçta 7 puan kaybettikten sonra oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar varım" dedi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 42'de Ghezzal'ın asistinde skorer forveti Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla kapandı. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı Kartal... 56'da Cenk Tosun'un pasında Aboubakar uzaklardan nefis bir vuruşla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

İKİ TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Beşiktaş iki farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra oyunu rölantiye almak istedi. Bu bölümde, son 3 maçında 3 galibiyet alan İstanbulspor, 70'nci dakikada Lokilo'nun golüyle farkı bire indirdi. Bu golle moral bulan sarı-siyahlılar daha açık bir futbol oynamaya başladı. Ghezzal'ın yerine oyuna giren Redmond ise skorlu belirleyen isim oldu. Orta sahada topu kapan Gngiliz oyuncu, ceza sahasından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. İstanbulspor'un 50'de Muammer ile bir şutu ve Beşiktaş'ın 90'da Maxim ile bir kafa vuruşu direkten döndü.

FIRSATI KAÇIRMADI

Beşiktaş, bu galibiyetle üst üste 3. kez kazanarak lider G.Saray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, milli maçın ardından deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak.

REDMOND'A KESİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son Başakşehir maçının kadrosuna göre dün akşam tek değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı İstanbulspor maçında, sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal'i oyuna sürerken, bir önceki hafta forma giyen Nathan Redmond'u yedek soyundurdu. Bu arada Dele Alli ise kadroya alınmadı.

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