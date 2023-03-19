Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Bir ara oyun o kadar kanatlara yığıldı ki, zaman zaman ortadan 'verkaç organizasyonları olsa ne iyi olur' diye düşünmeden edemedim. Ki, Gedson, Salih ve Gedson uyumu yine muazzamdı. Tayyip Talha yine güven verirken, Omer Colley de iyi bir kesici olarak göze çarptı.

