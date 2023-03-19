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Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - İstanbulspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 08:30
Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – EMİN ADIMLARLA

Beşiktaş, coşkulu taraftarı ve çubuklu formasıyla mücadeleye hızlı başladı. Karşılaşmada kalite yok denecek kadar azdı ama özellikle deplasman ekibinin golü çok düşünmeyen oyunu ilk 45 dakikayı tek kale maça çevirdi.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlı takım, dün özellikle kanatlardan; Onur Bulut ve Arthur Masuaku ile başarılı bindirmeler yaptı. Onur Bulut; bitmez, tükenmez enerjisiyle sahanın yıldızıydı.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Bir ara oyun o kadar kanatlara yığıldı ki, zaman zaman ortadan 'verkaç organizasyonları olsa ne iyi olur' diye düşünmeden edemedim. Ki, Gedson, Salih ve Gedson uyumu yine muazzamdı. Tayyip Talha yine güven verirken, Omer Colley de iyi bir kesici olarak göze çarptı.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Ghezzal bu maça kendini hazırlamış.
Cenk Tosun, Ghezzal'in asistinde ustalığını gösterirken Beşiktaş'ı da rahatlatan isim oldu.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı girdi. Aboubakar'ın attığı gol şiir güzelliğindeydi. Kamerunlu yıldız; golün her türlüsünü atıyor. Attığı goller; futbol akademilerinde ders olarak gösterilmeli.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş, rakibin beklenmedik golüyle oyundan düşerken haftalardır takımın en iyisi Mert Günok'un yediği gole; 'Futbolada olur böyle şeyler' diyelim.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Şenol Hoca, son 20 dakikada Ghezzal'ın yerine Redmond, Salih'in yerine Maxim değişiklikleriyle olumlu değişiklere imza attı.
Özellikle Redmond attığı klas golle "Ben bu takımda oynarım" mesajı verdi.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Son dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen İstanbulspor takımın ligin en iyi takımlardan biri... Dün ilk yarı belki çok kapandılar ama özellikle ikinci yarıdaki oyunlarıyla alkışı hak ettiler.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – KÖŞELER AĞLADI

Beşiktaş'ın sistemi net… Şenol hoca başlarken Gedson, Salih ve Hadziahmedovic üçlüsüyle fizik olarak rakibine orta sahada üstünlük sağlıyor ve golü de kenar ortalara ve duran toplara bırakıyor…

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

İstanbulspor karşısında da manzara aynıydı. Orta alanda çok koşan ve rakibini sahasına kilitleyen Kartal araya top atmadı, son çizgiye inmedi ve klasik kanat ortaları ile duran toplara bel bağladı.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

O gol Tosun Paşa'nın kafasıyla gelince de Kartal rahatladı. Gelmese ne olur derseniz, B planı devreye girer ve ikinci yarıda Ghezzal'la Maxim'i aynı anda sahada görebilirdik.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

İstanbulspor gol yiyene kadar deyim yerindeyse sahasından çıkmadı. İki farklı geri düştükten sonra ise önde baskı uygulayarak hem pozisyon, hem de gol buldular.
Demek ki neymiş, futbol denen oyunda bekleyerek değil, oynayarak sonuç alınırmış!

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş iki farklı yakaladıktan sonra Maxim girmesine rağmen ön tarafta istediği pas trafiğini yapamadı.
Bunun sebebi Cenk Tosun'un böyle bir oyuna (çabuk ve tek pas) uygun bir golcü olmayışı.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Nitekim Tosun Paşa ve Salih çıkıp Tayfur'la Maxim orta girince manzara değişti ve üçüncü gol geldi.
Maxim'in müthiş kafası gol olsa laf aramızda tadından yenmezdi.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Gelelim gollere. Tosun Paşa yine tam bir santrafor golü attı, Aboubakar'ın hareketli topu uzak köşeye falsolu göndermesi efsaneydi…

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Kalitesini bildiğimiz Redmond'un ise gibi 20-25 metre topu sürüp soluyla uzak köşeyi görmesi Hollandalı'yla ilgili hayallerin seviyesini yükseltti. Üç gol de, muhteşemdi, kale köşeleri ağladı vesselam.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Ne demiştik, Beşiktaş'ta hesap kitap yok, çıkacak, oynayacak ve her maçını kazanacak… Önündekilerden hangisini yakalarsa kardır.
Kaldı ki sezon henüz bitmiş değil.
Yol uzun, çok uzun...

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLI – SIKLET FARKIYLA

Koca ilk 45 dakika boyunca İstanbulspor tek yönlü futbol oynadı. Kendi alanlarını iyi kapattılar, hücuma hiç çıkmadılar desem yeri.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş sakindi, arkayı boşaltmadı, zaten kalecilerine de top gelmedi golü de bir kornerden defans ve kalecinin büyük hatasıyla ağlarında gördüler.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

İkinci devre İstanbulspor oyuna girmeye başladı ama golü Aboubakar'ın güzel vuruşu ile siyah-beyazlılar buldu. Bu andan sonra İstanbulspor baktı ki böyle olmayacak başladı Beşiktaş'ın üstüne gitmeye.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Bu arada 30 metreden bir topları direkten döndü. Beşiktaş için tehlike sinyalleri çalmaya başladı. 75'ten sonra da Beşiktaş o güvenini kaybetti. Rakip üstüne gelince arka tarafını boşaltıyordu ama ondan faydalanamadılar.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Bu arada iki tane iyi pozisyona girdiler, hatta bir pozisyon var penaltı tartışmasına neden olan. İstanbulsporlu futbolcu kaleci ile karşı karşıya kalacakken sol taraftan defans gelip ayağını topa uzattı ama değemedi.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

O sırada Beşiktaş kalecisi de geldi hafif değdi ama üçü de kontrolsüz şekilde düştüler. Beşiktaşlı, sol baldırı ile İstanbulsporlu oyuncuya değdi ama o da pozisyona devam edip, inat etmedi, kendini yere bıraktı.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Penaltı istedi, hakem vermedi. İnat etse, pozisyonun üstüne gitse gol de atabilirdi, penaltıyı da alabilirdi. Siyah-beyazlılar, zaman zaman iyi işler yapıyorlar ama bu uzun sürmüyor. Biraz dirençli ve dikkatli bir takım Beşiktaş'ı çok rahatsız eder.

Spor yazarları Beşiktaş - İstanbulspor maçını değerlendirdi

İstanbulspor, kendi çapında, gücünde iyi mücadele etti ama arada sıklet farkı vardı. Bu soğuk havada Beşiktaş seyircisi yine takımını yalnız bırakmadı, en fazla tebriği ve alkışı bence onlar hak ediyor. Ne olursa olsun takımlarını yalnız bırakmıyorlar.

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