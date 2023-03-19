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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç hakkında sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un son durumları hakkında resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu. Siyah beyazlılar, Valentin Rosier’de enfekte tiroglossal kist tespit edildiğini ve cerrahi işlem uygulandığını, Tayyip Talha Sanuç’un sağ uyluk arka adalesinde ise gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 14:59 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 15:12
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç hakkında sakatlık açıklaması

İşte siyah beyazlı ekibin iki futbolcunun sağlık durumları hakkında yaptığı bilgilendirme açıklaması:

"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir.

Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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