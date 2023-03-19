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Ghezzal asistle döndü

Yaklaşık 5 ay sonra yeniden ilk 11’de sahaya çıkan Cezayirli, Cenk’in golünde asist yapan oyuncu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Ghezzal asistle döndü

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, yeşil sahalara fırtına gibi döndü. Son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 5 ay sonra siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Antalya maçı öncesi ısınırken sakatlanan, bu nedenle A.Gücü ve Başakşehir maçlarını kaçıran Ghezzal, İstanbulspor müsabakasıyla 153 gün sonra yeniden siyahbeyazlı formayla taraftarlarının önüne çıktı. Ghezzal, Cenk Tosun'un 42'inci dakikada kafayla attığı golde sağ kanattan ortayı yapan isim oldu. Bu sezon ligde 2 gol atan Cezayirli, 2'nci asistini de dün akşam yaptı.

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