Başka bir arzunuz?

Kara Kartal, İstanbulspor engelini kazanıp galibiyet serisini 3 maça yükeltirken galibiyet başrollerinde yine usta golcüleri Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar vardı. Şenol Güneş'in gelişiyle vites yükselten Tosun Paşa, 42. dakikada sahneye çıkıp nefis bir kafa golüyle topu ağlara yolladı. 56'da ise bu kez şov sırası Aboubakar'daydı... Kamerunlu forvet, mevkidaşına nazire yaparcasına enfes bir gol atarak gözlerin pasını sildi. Üstelik golün asisti de Cenk Tosun'dan geldi. Dostlukları herkesin takdirini kazanan Cenk ve Aboubakar attıkları gollerden sonra tabii ki sevinçlerini havada çarpışarak gösterdiler. Böylece Cenk Tosun bu sezon ligde 24 maçta gol sayısını 10'a yükseltirken, Aboubakar da 7. karşılaşmasında 3'üncü golünü kaydetti. Öte yandan Aboubakar söz konusu 3 golü de üst üste maçlarda atarken, 1 de asist yaptı.



ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Beşiktaş, 18Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. unutmadı. Karşılaşma öncesinde skorborddan Çanakkale Zaferi ile ilgili video paylaşılırken, ayrıca kapalı tribün olarak adlandırılan bölgeyi tamamen kaplayacak şekilde "Kahramanlık ruhumuzda var" yazılı bir pankart açıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi de şehitler için bir anma mesajı paylaştı.



COLLEY'DEN HATA

Beşiktaş'ın yeni transferi Omar Colley, İstanbulspor'a karşı savruk bir görüntü ortaya koydu. Gambiyalı stoper, bir pozisyonda ıska geçti fakat İstanbulspor hatadan yararlanamadı. Bir pozisyonda ise müdahalesine penaltı beklendi. VAR'dan dinleyen Ali Şansalan, devam kararı verdi.



KAPANIŞ GOLÜ REDMOND'TAN

Son haftaların yükselen yıldızlarından Nathan Redmond, son golün sahibiydi. 63'te oyuna dahil olan İngiliz kanat, 90'da attığı golle galibiyeti perçinleyen isim oldu. Bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. 2 de asisti olan Redmond, "Güzel bir galibiyet oldu" dedi.