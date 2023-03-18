Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal İstanbulspor maçı sonrası konuştu! "Zor zamanlar geçirdim"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında siyah beyazlıların Cezayirli yıldızı Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ghezzal'ın sözleri;

Rachid Ghezzal: "Zor zamanlar geçirdim. Uzun süren bir sakatlığım oldu. Bu tarz sakatlıklardan sonra vücudunuzun eski haline dönmesi için zamana ihtiyacınız oluyor. Bugün taraftarımızın önünde oynadığım için çok mutluyum. Bir asist yaptım, bunlar bana öz güven veriyor. Derbide umarım en iyi Ghezzal'ı göstereceğim. Elimden geleni yapacağım, milli arada da çalışacağım. Bu ara, kendi seviyeme dönebilmek için çok önemli." ifadelerini kullandı.