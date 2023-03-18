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Beşiktaş'ta İstanbulspor maçının yıldızı Vincent Aboubakar derbi öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah beyazlılarda attığı golle maça damga vuran Vincent Aboubakar Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 22:03
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçının yıldızı Vincent Aboubakar derbi öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki futbolcu, "Son şampiyon olduğumuz sezon o zaman da 4-5 maç gibi bir gol atamayarak başlamıştım buraya döndüğümde. Ama sonra gollerime başladım. Futbol böyle bir şey. Futbolda bunlar olabiliyor. Her zaman önemli olan devam etmek. Çalışmaya devam etmek. Bugün de aslında her zaman söylediğim gibi takımıma yardımcı olmak en önemlisiydi. Maçı kazanmak en önemli duyguydu. Biz çok iyi bir takım ruhu gösterdik. Biraz zor anlar da yaşadık. Ama bu beraberlik ve bütünlükle saha içinde atlattık. Maçı kazandık ve mutluyuz" diye konuştu.

Aboubakar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya ise "Maçta göreceğiz. Bu tür maçları severim zaten. Maçı biz istekli oynayacağız" cevabını verdi.

"ÇALIŞMAYA VE SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Takımın seviye olarak her zaman en üstte olduğuna dikkat çeken Kamerunlu golcü, "Tabii ki her zaman oyuncular değişiyor. Hocalar değişiyor veya mantalite değişebiliyor. Ama Beşiktaş her zaman seviye olarak en üstte. Çok büyük farklar yok. Tabii ki farkındayım puan olarak gerideyiz. Şampiyonluktan uzağız biraz. Ama biz devam ediyoruz. Herkesin de gördüğü gibi çalışmaya ve savaşmaya devam ediyoruz. İşimizi ciddiye alıp, hedeflerimizi de ciddiye alarak bugün de olduğu gibi her maçımızı kazanmak için çıkıp devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Attığı golle ilgili ise Aboubakar, "İlk defa böyle iyi gol atmıyorum. Ama benim için her golün değeri aynı. Yani normal gol veya fantastik bir gol her zaman aynı şekilde etki ediyor skora. O yüzden benim için önemli olan gol atmak" dedi.

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