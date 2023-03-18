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Beşiktaşlı Alexandru Maxim: "Bu harika kulüpte oynamanın tadını çıkarıyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Alexandru Maxim, galibiyet sonrası Beşiktaş'ta oynamanın tadını çıkardığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 21:36
Beşiktaşlı Alexandru Maxim: "Bu harika kulüpte oynamanın tadını çıkarıyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Alexandru Maxim, galibiyet sonrası konuştu.

Maxim: "Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böylesi büyük bir kulüpte yaptığım için mutluyum. Her gün bu harika kulüpte olmanın tadını çıkarıyorum. İlk geldiğim andan beri kulüpte beni herkes çok iyi karşıladı. Çalışanlar, futbolcular, hocalar... Bu kulüpteki harika insanlarla idman yapmaktan zevk alıyorum. 32 yaşındayım ama genç ya da yaşlı herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sahada elimden geleni…"

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