Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası Şenol Güneş'ten sakatlık sözleri! "2 oyuncu..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Şenol Güneş: Kazandık ama oyunda eksiklerimiz var. Oyun hızı, ortalar, dikine pas ve tempo. Oyundan koptuğumuz anlar oldu. Sonrasında tekrar toparladık. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Güzel olan tarafı 3 puan. Eksiklerimizi biliyoruz. Çalışacağız.

Çok şut atmamız gerekiyordu ancak az şut attık. Redmond'ın da topa vurma özelliği var. Aboubakar'ın, Cenk'in... Bizim takımın şut atması gerekirken atmadık. Attığımız zaman da gol geldi.

Hak ettiğimiz bir maçtı. Kendine güveni olan iyi bir rakiple oynadık. Tüm oyuncularımız maçın önemini biliyordu. Daha iyi olmak için birlikte çalışacağız. Tayyip ve Masuaku'nun sakatlıkları olduğu için oyundan aldık.

Milli arada 14 oyuncumuz bizle olmayacak. Ana iskelet. Oyuncularımızın gelişleri de cumayı bulacak. Derbi maçı öncesi milli takım arasının zamanlaması iyi olmadı. Kalanlarla çalışacağız ve bir hazırlık maçı oynayacağız.