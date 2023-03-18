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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 23:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutlayarak sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken maçtı. Rakibin de gücünü biliyoruz. Kendine güveni vardı. Konum ve isim olarak geride olsa bile rahatlıkla kontratağa çıkmayı becerebilen bir takım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

İlk yarı tamamen oyuna hakimdik, kontratağa izin vermedik. Rakip kazanınca 1 ve 2. bölgeden hızlı çıkmaya çalıştı. Biz topu kullanırken geride ve yavaş kulandık. Kenarda ortalarımızı buluşturamadık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Toplamda 40'a yakın ortamız var. İlk yarı şut atmadık, ikinci yarı attığımız şutlar gol oldu. İyi taraflarından biri Ghezzal oyunda elinden geleni yaptı. Teknik ve oyun zekası iyi olduğu için çalıştı. İsabetli ortalar ne kadar iyi gelirse buluşmalar da o kadar kolay oluyor" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

"3 PUAN İLE MİLLİ ARAYA GİRDİK"

İstanbulspor müsabakasından iki sakat oyuncu ile ayrıldıklarını belirten Güneş, "2-0 dan sonra oyun kontrolümüzdeydi. Biz de bazı oyuncuları çıkarıp, yenilerini aldık. Alex'i aldık. Daha çok top tutmamız gerekirken daha fazla kontra yedik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Gol sayımız düşebilir. Rakibin pozisyonu yok, atağı yok gol yedik. Yedimiz gol oyun disiplinini tamamen kopardı. Orta sahayı da kaybetmiştik. Sonra toparladık. Kontrol bizde olarak devam ettik. 3-1'e gelmesi sevindirici.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Taraftarın böyle havada desteği takdire şayan. 3 puanla ayrılıp milli araya iyi girdik. Çarşamba idmana başlayacağız. Tayyip'in sakatlığı vardı. Masuaku da aynı şekilde. 2 sakat ile sahadan çıktık" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

"BÖYLE GOLLER YERSENİZ HİÇBİR ŞEYİN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

Hiçbir müsabakada rakibe ezilmediklerine değinen Güneş, "Top kayıplarımızı daha az yapacağız. İlk yarıda yapmamız gerekenleri ikinci yarı yaptık. Skor da bazen etkiliyor 2-0'ın rahatlığı var. Böyle goller yerseniz hiçbir şeyin altından kalkamayız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Hiçbir maçta rakibe ezilmedik. Sivas da dahil. Savunma yaparak yendi bizi. Bugün de öyle. Bunlar avantaj. Baskıları zaman zaman çok iyi yapıyoruz. Biz bu dalgalanmaları geçireceğiz. Oyuncular da yer bulacaklar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Orta sahadaki oyuncuların yeteneklerine inanıyorum. Aboubakar'ın yükselen grafiği var Cenk çalışıyor. Muleka gelirse rekabet olacak. Takım olmaya döndük. Kazanmayı hak etmedik kimse diyemez" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

"FENERBAHÇE MAÇINI İYİ GEÇERSEK ÇOK DAHA BAŞKA ŞEYLER KONUŞURUZ"

Şenol Güneş, milli takım arasının ardından oynayacakları Fenerbahçe derbisinin sorulması üzerine, "O maça çok var. Bugünden itibaren milli takım oyunlarımız var. 14 oyuncu gidecek. Yarısından çoğu yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Çarşamba idmanlara başlayacağız. Gelenlerin ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi maçların geri atılması dengeleri bozdu. Oyuncularımızı, takımı biliyoruz. Bazı sistem değişimleri yapmamız gerekebilir. Güzel maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

"BU TİP YORUMLARI DOĞRU BULMUYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor' açıklaması ile ilgili ise, "Hiçbir şey söylemiyorum. O tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığa uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Talep ve beklentimiz yok, işimize odaklanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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