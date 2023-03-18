BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a flaş yanıt!

Toplamda 40'a yakın ortamız var. İlk yarı şut atmadık, ikinci yarı attığımız şutlar gol oldu. İyi taraflarından biri Ghezzal oyunda elinden geleni yaptı. Teknik ve oyun zekası iyi olduğu için çalıştı. İsabetli ortalar ne kadar iyi gelirse buluşmalar da o kadar kolay oluyor" şeklinde konuştu.