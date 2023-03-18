Haberler Beşiktaş 14 Kara Kartal Milli Takım’da

14 Kara Kartal Milli Takım’da

Beşiktaş’ta 7 oyuncu Ay-yıldızlı ekibimize 7 oyuncu da ülke milli takımlarına çağrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
14 Kara Kartal Milli Takım’da

Siyah-beyazlılarda 14 futbolcu A Milli Takım'a davet aldı. Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun, A Milli Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta Ermenistan ile ve 28 Mart'ta Hırvatistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna; Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise U-19 Milli Takımımızın İngiltere'de katılacağı UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna davet edildiler. Ülkelerinden milli davet alan yabancı futbolcular ise şöyle: Amir (Bosna Hersek) Atiba (Kanada), Aboubakar (Kamerun), Masuaku ve Muleka (Demokratik Kongo), Colley (Gambiya), Saiss (Fas).

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un prensi Fenerbahçe’den rekor bonservisle ayrılıyor! Dünya devi resmi teklifini yapacak…
Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, Elon Musk ile mahkemelik oldu! "Paramla rezil dolum"
F.Bahçe'de Jesus'tan takıma flaş uyarı!
Arda Güler'e transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş seri peşinde! İşte İstanbulspor maçı 11'i
Beşiktaş'tan Redmond hamlesi! Yeni sözleşme...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 17 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "En çok şaşırtan tercihi..." Olay yorum! "En çok şaşırtan tercihi..." 07:44
Çakar'dan flaş Zorbay Küçük sözleri! Çakar'dan flaş Zorbay Küçük sözleri! 00:13
Maçta ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi Maçta ortalık karıştı! Muslera ve Sehic birbirine girdi 00:12
Toroğlu Ahmet Oğuz'un pozisyonunu yorumladı! Toroğlu Ahmet Oğuz'un pozisyonunu yorumladı! 00:12
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 00:12
Toroğlu'dan Icardi eleştirisi! "Yürüyecek hali yok" Toroğlu'dan Icardi eleştirisi! "Yürüyecek hali yok" 00:12
Daha Eski
G.Saray Konya'da kayıp! G.Saray Konya'da kayıp! 00:12
Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! 00:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:12
Konyaspor'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! Konyaspor'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! 00:12
Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Rashica'nın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:12
Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! Konyaspor'un golü ofsayta takıldı! 00:12