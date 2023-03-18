14 Kara Kartal Milli Takım’da

Siyah-beyazlılarda 14 futbolcu A Milli Takım'a davet aldı. Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun, A Milli Takımımızın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta Ermenistan ile ve 28 Mart'ta Hırvatistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna; Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise U-19 Milli Takımımızın İngiltere'de katılacağı UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna davet edildiler. Ülkelerinden milli davet alan yabancı futbolcular ise şöyle: Amir (Bosna Hersek) Atiba (Kanada), Aboubakar (Kamerun), Masuaku ve Muleka (Demokratik Kongo), Colley (Gambiya), Saiss (Fas).