Yan top çalıştılar

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde 1.5 saat süren yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlıların dünkü idmanda özellikle yan top çalışması yaparken; kanatlarda görev yapan oyuncuların isabetli orta yüzdelerinin artırılması için yoğun çaba harcandı.
Beşiktaş,İstanbulspor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde 1.5 saat süren yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlıların dünkü idmanda özellikle yan top çalışması yaparken; kanatlarda görev yapan oyuncuların isabetli orta yüzdelerinin artırılması için yoğun çaba harcandı.