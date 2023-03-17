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Yan top çalıştılar

Beşiktaşİstanbulspor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde 1.5 saat süren yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlıların dünkü idmanda özellikle yan top çalışması yaparken; kanatlarda görev yapan oyuncuların isabetli orta yüzdelerinin artırılması için yoğun çaba harcandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Yan top çalıştılar
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde 1.5 saat süren yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlıların dünkü idmanda özellikle yan top çalışması yaparken; kanatlarda görev yapan oyuncuların isabetli orta yüzdelerinin artırılması için yoğun çaba harcandı.
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