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Stoper ikilisi Saiss ve Colley

Şenol Güneş, son dönemdeki antrenmanlarda defansın ortasında Saiss-Colley ikilisini denedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Stoper ikilisi Saiss ve Colley
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda devre arası transfer döneminde savunmaya Omar Colley takviyesi yapılmıştı. Deneyimli çalıştırıcının ilk 11'de şans verdiği Colley sergilediği performansla alkış toplarken, savunmada da güven veriyor. Tayyip Talha Sanuç ile iyi bir uyum yakalasa da Romain Saiss de son maçta sağlam bir görüntü sergiledi. Şenol Güneş'in son dönemde antrenmanlar Saiss-Colley ikilisini denediği ve iki deneyimli yabancı futbolcunun uyum yakalaması halinde gelecek sezon planlarının da bu ikili üzerinden şekillenebileceği ifade edildi. İstanbulspor maçında Saiss-Colley ikilisinin de oynama ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
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