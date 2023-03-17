Haberler Beşiktaş Seriyi bozmayın

Seriyi bozmayın

Tecrübeli teknik adam, “2 maçta 6 puan hepimize nefes aldırdı. İstanbulspor’u da mağlup ederek bu seriyi devam ettirmeye mecburuz. Asla puan kaybı istemiyorum” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Seriyi bozmayın

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın Vodafone Park'ta oynanacak İstanbulspor maçına çevrildi. Karagümrük, Sivas ve Antalyaspor maçlarında kaybedilen 7 puanın ardından Ankaragücü ve Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlılar, sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacağını kanıtladı. Teknik direktör Şenol Güneş de 2 maçta alınan 6 puanın takımın moralini önemli ölçüde arttığını ifade ederken, oyuncularıyla yaptığı görüşmede bu galibiyet serisinin mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını ısrarla çizdi.

ASLA HAFİFE ALMAYIN

Tecrübeli çalıştırıcı son yapılan antrenman öncesinde yaptığı toplantıda oyuncularından her zamankinden çok daha dikkatli olmalarını isterken şu ifadeleri kullandı: "Beklenmedik puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında biraz geride kaldık. Ama Beşiktaş forması her zaman şampiyonluğa oynar. Bu nedenle sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Rakibimiz İstanbulspor'u asla hafife almayacağız. Evimizde hanemize üç puan daha yazdırmak ve Milli araya moralli girmemiz şart."

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