Gençlik aşısı Semih Kılıçsoy

Beşiktaşteknik heyeti, bir yandan kalan maçlarda puan kaybetmemenin hesabını yaparken, bir yandan da genç oyuncuların takıma dahil olmaları için uğraşıyor. Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş, 17 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy'u santrfordaki ilk alternatif durumuna getirmeyi planlıyor. Güneş, sezon sonuna kadar Cenk ve Aboubakar'ı birlikte oynatmaktan zorunda kalmadıkça vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Muleka'ya olan güven azalırken, N'Koudou ve Dele Alli ise kadroya bile giremiyor. Tecrübeli teknik adamın, taktiksel bir durum söz konusu olmadıkça genç Semih ile forvet hattını yedekleyeceği belirtildi.