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Gençlik aşısı Semih Kılıçsoy

17 yaşındaki forvet Kartal'ın son gözdesi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Gençlik aşısı Semih Kılıçsoy
Beşiktaş teknik heyeti, bir yandan kalan maçlarda puan kaybetmemenin hesabını yaparken, bir yandan da genç oyuncuların takıma dahil olmaları için uğraşıyor. Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş, 17 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy'u santrfordaki ilk alternatif durumuna getirmeyi planlıyor. Güneş, sezon sonuna kadar Cenk ve Aboubakar'ı birlikte oynatmaktan zorunda kalmadıkça vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Muleka'ya olan güven azalırken, N'Koudou ve Dele Alli ise kadroya bile giremiyor. Tecrübeli teknik adamın, taktiksel bir durum söz konusu olmadıkça genç Semih ile forvet hattını yedekleyeceği belirtildi.
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