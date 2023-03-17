Dele Alli heyecanı

İngiliz oyuncu Dele Alli'nin eski hocası Karl Robinson, No Tippy Tappy Futbol Podcast'inde yıldız futbolcuyla yaptığı konuşmayı anlattı: Frank Lampard veya Steven Gerrard'dan daha hızlı 50 gol attı. Şu anda Beşiktaş'ta olması şaşırtıcı. Onunla yaklaşık bir ay önce, Türkiye'de deprem olduğunda iyi olup olmadığını öğrenmek için konuştum. Biraz farklı ama yine o gibi görünüyordu. Yaz için heyecanlı görünüyordu. Nereye gidiyor? Bu onun kararı olacak!
İngilizoyuncu Dele Alli'nin eski hocası Karl Robinson, No Tippy Tappy Futbol Podcast'inde yıldız futbolcuyla yaptığı konuşmayı anlattı: Frank Lampard veya Steven Gerrard'dan daha hızlı 50 gol attı. Şu anda Beşiktaş'ta olması şaşırtıcı. Onunla yaklaşık bir ay önce, Türkiye'de deprem olduğunda iyi olup olmadığını öğrenmek için konuştum. Biraz farklı ama yine o gibi görünüyordu. Yaz için heyecanlı görünüyordu. Nereye gidiyor? Bu onun kararı olacak!