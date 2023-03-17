BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla.
Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı. Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması.
Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'dan final paslarında daha dikkatli olmasını, rakip ceza sahası çevresine yaklaşarak şut ve gol arayışında bulunmasını istediği belirtildi.
24 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...