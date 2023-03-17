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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon etkili bir performans sergileyen ancak henüz golle tanışamayan Gedson Fernandes'e teknik heyetten uyarı geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 08:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı. Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'dan final paslarında daha dikkatli olmasını, rakip ceza sahası çevresine yaklaşarak şut ve gol arayışında bulunmasını istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Teknik heyet Gedson'u bu konuda uyardı!

24 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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