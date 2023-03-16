TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yolcu! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ın Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Gedson Fernandes için transferde yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Gedson Fernandes için transferde yeni bir gelişme yaşandı.
Gedson Fernandes'in, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile el sıkıştığı iddia edildi.
Portekizli oyuncuyla prensipte anlaştığı ve transfer için Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu, 5 asistlik bir performans sergiledi.