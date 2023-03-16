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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yolcu! İşte yeni takımı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibiyle anlaşma sağladığı ve siyah-beyazlılarla pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:00
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yolcu! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ın Benfica'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Gedson Fernandes için transferde yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yolcu! İşte yeni takımı

Gedson Fernandes'in, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile el sıkıştığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yolcu! İşte yeni takımı

Portekizli oyuncuyla prensipte anlaştığı ve transfer için Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

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