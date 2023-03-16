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Tayfur göze girdi

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansıyla kısa sürede göze girmeyi başardı. Şenol Güneş de oyuncunun takımda tutulmasını isterken, Beşiktaş yönetimi de Alanyaspor cephesiyle masaya oturarak sezon başında belirlenen opsiyon maddesinde indirime giderek işi bitirmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Tayfur göze girdi
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansıyla kısa sürede göze girmeyi başardı. Şenol Güneş de oyuncunun takımda tutulmasını isterken, Beşiktaş yönetimi de Alanyaspor cephesiyle masaya oturarak sezon başında belirlenen opsiyon maddesinde indirime giderek işi bitirmek istiyor.
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