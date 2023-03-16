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Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat alınan başarısız sonuçların ardından zirveden uzaklaşan siyah beyazlılarda kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bazı yabancı yıldız isimlerle yola devam etmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek Avrupa kupaları için önemli bir galibiyet alırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadrodaki yabancı futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'da azı oyuncularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bazı oyuncular için Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırlayacağı rapor, bazıları için de gelecek olun teklifler değerlendirilecek. Kısaca, Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların son durumlarıyla ilgili 'Sıcak Saatler' yaşanıyor. Beşiktaş'taki son durum şöyle:

Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

ÜÇ İSİM GÖNDERİLİYOR

Kartal'da 3 isimle yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Siyah- beyazlılar, 2019'da kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou ile sözleşme uzatmayacak. Kamerunlu isim son maçlarda Şenol Güneş tarafından kadroya da alınmamıştı.

Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Dele Alli ise kiralık geldiği Everton'a geri dönecek. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Welinton'a da yeni kontrat önerilmeyecek.

Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

RAPORLAR ÇOK ÖNEMLİ

Siyah - beyazlıların sezon başında 3.3 milyon euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın durumu belirsiz. Yeni sezon öncesindeki rapora göre Demokratik Kongolu futbolcunun başka bir takıma kiralanabileceği ifade edildi. Beşiktaş'ta yine kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde vereceği rapora göre hareket edilecek.

Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

DURUMLARI NET DEĞİL

Durumları en fazla merak edilen isimlerin başında Saiss ve Rosier geliyor. Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için yazın gelecek tekliflere göre hareket edecek. Faslı stoperi, Wolves'tan bedelsiz olarak kadrosuna katan siyahbeyazlılar, Rosier için ise Sporting'e 4.8 milyon euro ödemişti. Beşiktaş, Rosier için kapıyı 5 milyon Euro'dan açarken, bir sene daha sözleşmesi bulunan Saiss'ten de ayrılık halinde gelir elde edecek.

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