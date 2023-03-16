Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

DURUMLARI NET DEĞİL

Durumları en fazla merak edilen isimlerin başında Saiss ve Rosier geliyor. Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için yazın gelecek tekliflere göre hareket edecek. Faslı stoperi, Wolves'tan bedelsiz olarak kadrosuna katan siyahbeyazlılar, Rosier için ise Sporting'e 4.8 milyon euro ödemişti. Beşiktaş, Rosier için kapıyı 5 milyon Euro'dan açarken, bir sene daha sözleşmesi bulunan Saiss'ten de ayrılık halinde gelir elde edecek.