Beşiktaş'ta yabancı zirvesi! Kesin ayrılacaklar belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek Avrupa kupaları için önemli bir galibiyet alırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda kadrodaki yabancı futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'da azı oyuncularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bazı oyuncular için Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırlayacağı rapor, bazıları için de gelecek olun teklifler değerlendirilecek. Kısaca, Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların son durumlarıyla ilgili 'Sıcak Saatler' yaşanıyor. Beşiktaş'taki son durum şöyle:
ÜÇ İSİM GÖNDERİLİYOR
Kartal'da 3 isimle yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Siyah- beyazlılar, 2019'da kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou ile sözleşme uzatmayacak. Kamerunlu isim son maçlarda Şenol Güneş tarafından kadroya da alınmamıştı.
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Dele Alli ise kiralık geldiği Everton'a geri dönecek. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Welinton'a da yeni kontrat önerilmeyecek.