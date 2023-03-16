Haberler Beşiktaş Maxim pazarlığı başlıyor

Maxim pazarlığı başlıyor

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor. Beşiktaş’ın, Gaziantep yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Alexandru Maxim’i bonservisi ile almayı planlıyor. 32 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu G.Antep ve Beşiktaş formasıyla 27 maçta oynarken, 5 gol attı, 10 da asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Maxim pazarlığı başlıyor
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor. Beşiktaş'ın, Gaziantep yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Alexandru Maxim'i bonservisi ile almayı planlıyor. 32 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu G.Antep ve Beşiktaş formasıyla 27 maçta oynarken, 5 gol attı, 10 da asist yaptı.
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