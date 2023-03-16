Maxim pazarlığı başlıyor

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor. Beşiktaş’ın, Gaziantep yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Alexandru Maxim’i bonservisi ile almayı planlıyor. 32 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu G.Antep ve Beşiktaş formasıyla 27 maçta oynarken, 5 gol attı, 10 da asist yaptı.
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor. Beşiktaş'ın, Gaziantep yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Alexandru Maxim'i bonservisi ile almayı planlıyor. 32 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu G.Antep ve Beşiktaş formasıyla 27 maçta oynarken, 5 gol attı, 10 da asist yaptı.