Kartallar durmuyor

Beşiktaş, cumartesi günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar bugün de saat 11.30'da tek antrenman yapacaklar.
Beşiktaş,cumartesi günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar bugün de saat 11.30'da tek antrenman yapacaklar.