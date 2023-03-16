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Kartallar durmuyor

Beşiktaş, cumartesi günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar bugün de saat 11.30'da tek antrenman yapacaklar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Kartallar durmuyor
Beşiktaş, cumartesi günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar bugün de saat 11.30'da tek antrenman yapacaklar.
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