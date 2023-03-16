BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim için karar verildi!

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor.
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Alexandru Maxim'i bonservisi ile almayı planlıyor.
Rumen yıldızın sözleşmesinde şu anda satın alma opsiyonu yok.
32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Gaziantep ve Beşiktaş formasıyla 27 maçta oynarken 5 gol attı, 10 da asist yaptı.
Alexandru Maxim'in, Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.