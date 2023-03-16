Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim için karar verildi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim için karar verildi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, tecrübeli isimle ilgili kararını verdi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:55
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim için karar verildi!

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla ilgili önümüzdeki sezona dair de planlar yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim için karar verildi!

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK yönetimiyle yakın zamanda görüşerek, Alexandru Maxim'i bonservisi ile almayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexandru Maxim için karar verildi!

Rumen yıldızın sözleşmesinde şu anda satın alma opsiyonu yok.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Rosier ve Saiss planı!
Beşiktaş'ta Gedson yolcu! İşte yeni takımı
Şehit yakını ve gazi Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ şehit yakını ve gazi kura çekilişi canlı izle!
Tuzla TOKİ Emekli kura sonuçları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Rosier ve Saiss planı! Beşiktaş'ın Rosier ve Saiss planı! 10:18
Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Feyenoord - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? 10:17
Real Betis - Manchester United maçı saat kaçta? Real Betis - Manchester United maçı saat kaçta? 10:13
Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi! Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi! 10:12
G.Saray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 10:12
Freiburg - Juventus maçı saat kaçta? Freiburg - Juventus maçı saat kaçta? 10:09
Daha Eski
Kartal kararını verdi! Maxim... Kartal kararını verdi! Maxim... 09:55
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 09:53
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 09:34
Icardi'ye şok! O listeye girdi Icardi'ye şok! O listeye girdi 09:33
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 09:24
Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 09:21