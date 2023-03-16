BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş onayı verdi! Takımda kalıyor

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansıyla kısa sürede göze girmeyi başardı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansıyla kısa sürede göze girmeyi başardı.
Şenol Güneş de oyuncunun takımda tutulmasını isterken, Beşiktaş yönetimi de Alanyaspor cephesiyle masaya oturarak sezon başında belirlenen opsiyon maddesinde indirime giderek işi bitirmek istiyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.
Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. 1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.1 milyon euro...