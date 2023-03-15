Haberler Beşiktaş Performansı çok kaotik!..

Performansı çok kaotik!..

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı. africafootunited.com'un haberine göre; Muleka'nın performansı analiz edildi. Demokratik Kongolu oyuncu ilk 5 haftada 5 gol attıktan sonra büyük düşüş kaydettiği belirtilen haberde, Muleka'nın standartlarının çok altında kaldığı ve kaotik bir performans sergilediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Performansı çok kaotik!..
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı. africafootunited.com'un haberine göre; Muleka'nın performansı analiz edildi. Demokratik Kongolu oyuncu ilk 5 haftada 5 gol attıktan sonra büyük düşüş kaydettiği belirtilen haberde, Muleka'nın standartlarının çok altında kaldığı ve kaotik bir performans sergilediği ifade edildi.
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