Performansı çok kaotik!..

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı. africafootunited.com'un haberine göre; Muleka'nın performansı analiz edildi. Demokratik Kongolu oyuncu ilk 5 haftada 5 gol attıktan sonra büyük düşüş kaydettiği belirtilen haberde, Muleka'nın standartlarının çok altında kaldığı ve kaotik bir performans sergilediği ifade edildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı. africafootunited.com'un haberine göre; Muleka'nın performansı analiz edildi. Demokratik Kongolu oyuncu ilk 5 haftada 5 gol attıktan sonra büyük düşüş kaydettiği belirtilen haberde, Muleka'nın standartlarının çok altında kaldığı ve kaotik bir performans sergilediği ifade edildi.